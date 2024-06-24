مقتل مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إثر قصف إسرائيلي على عيادة الدرج

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ليل الأحد، مقتل هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ إثر قصف إسرائيلي طال عيادة الدرج وسط غزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجعفراوي "مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجاً صلباً من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد الإسرائيلي".

وأكدت وزارة الصحة ومعها كافة مقدمي الخدمات الصحية عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر".

وأوضحت أن الاستهداف الإسرائيلي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة إضافة إلى اعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمها انتشلت جثتين لاثنين من العاملين في وزارة الصحة، إضافة إلى نقل عدد من المصابين جرّاء استهداف الطيران الإسرائيلي لعيادة الدرج "البندر" وسط مدينة غزة.