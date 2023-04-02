تقرير: عباس يعزز موقف ماجد فرج في "معركة الخلافة الرئاسية"

كشف تقرير عبري، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى تغييرا في البند الرابع من قانون المخابرات العامة الفلسطينية لعام 2005، لتعزيز موقع اللواء ماجد فرج في "معركة الخلافة الرئاسية".

ووفقا لموقع "نيوز1" العبري، "سيسمح هذا التغيير للواء ماجد فرج بالبقاء في منصبه إلى أجل غير مسمى. حيث ينص القسم الجديد على أن رئيس المخابرات العامة سيتم تعيينه من قبل الرئيس الفلسطيني وتنتهي ولايته وفقا لقراره بغض النظر عن عدد السنوات التي قضاها في منصبه".

وقال التقرير إن "القرار الجديد للرئيس محمود عباس، جاء بمثابة مفاجأة بين كبار قادة حركة فتح وأعضاء مؤسسات الحركة، وأثار غضبًا كبيرًا، لكن لا أحد من قادة الحركة مستعد للمخاطرة ومعارضة القرار علانية".

وزعم الموقع أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس (88 عاماً) يتبع أسلوب (فرّق تسد) بين قادة فتح المتنافسين في معركة الخلافة بعد خروجه من المسرح السياسي. ورغم أنه لا ينوي الاستقالة قريبا من منصبه، لكنه يلعب مع الكبار في قيادة فتح حتى يبقوا مخلصين له حتى خروجه من المسرح السياسي" حسب تعبيره.