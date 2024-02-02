بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد قصف "وكالة التعاون الإنمائي" في غزة

أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإسرائيلي، على خلفية قصف الجيش الإسرائيلي مقر أحد مؤسساتها الإغاثية في مدينة غزة.

وقالت الخارجية البلجيكية، في بيان لها، إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية، للاستيضاح عن قصف وتدمير مقر "وكالة التعاون الإنمائي البلجيكية" (إينابيل) للإغاثة في غزة.

ونشرت حجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجكية عبر منصة "إكس"، في وقت سابق، صوراً لمقر الوكالة الإغاثية البلجيكية في غزة والدمار الذي لحق بها جراء القصف الإسرائيلي.

وعلقت الوزيرة حجة لحبيب قائلة: "قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة. إن استهداف المباني المدنية أمر غير مقبول".

وأضافت: "قررنا استدعاء السفيرة الإسرائيلية ونعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز".