بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد قصف "وكالة التعاون الإنمائي" في غزة
أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، استدعاء السفير الإسرائيلي، على خلفية قصف الجيش الإسرائيلي مقر أحد مؤسساتها الإغاثية في مدينة غزة.
وقالت الخارجية البلجيكية، في بيان لها، إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية، للاستيضاح عن قصف وتدمير مقر "وكالة التعاون الإنمائي البلجيكية" (إينابيل) للإغاثة في غزة.
ونشرت حجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجكية عبر منصة "إكس"، في وقت سابق، صوراً لمقر الوكالة الإغاثية البلجيكية في غزة والدمار الذي لحق بها جراء القصف الإسرائيلي.
وعلقت الوزيرة حجة لحبيب قائلة: "قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) في غزة. إن استهداف المباني المدنية أمر غير مقبول".
وأضافت: "قررنا استدعاء السفيرة الإسرائيلية ونعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز".
من جهته، كتب جان فان ويتر مدير "إينابيل" عبر منصة "إكس" حول تدمير المقر: "جميعنا في (إينابيل) مصدومون. باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي، لا يمكننا قبول ذلك".
وتقع مكاتب الوكالة البلجيكية في مبنى في شارع فيكتور هوغو بحيّ الرمال المركزي شمال مدينة غزة.
وكشف تقرير صادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد)، نُشر الأربعاء، عن تضرر 37379 مبنى (ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزّة) قد تضررت أو دمرت جرّاء العملية العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، تشير بيانات الأقمار الاصطناعية إلى أن "الدمار ازداد بأكثر من الضعف"، بحسب رامي العزة الكاتب المشارك في إعداد التقرير.
وقال لوكالة "فرانس برس" إن "البيانات الجديدة تشير إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمرة".