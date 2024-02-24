"يديعوت أحرونوت": فتح وحماس تتفقان على حكومة تكنوقراط في غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حركتي "حماس" و"فتح" اتفقتا، من حيث المبدأ، على تشكيل حكومة خبراء في غزة بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن "لدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرشحا لرئاسة الحكومة، في وقت يوجد فيه مرشح آخر يحظى بدعم محمد دحلان، القيادي السابق بحركة فتح".

وذكرت أن "حماس بدأت تغير مسار سياساتها، وأبدت استعدادًا لقبول فكرة حكومة تكنوقراط، تضم وزراء خبراء كل في مجاله، بدلًا من شخصيات سياسية".

ورغم الحديث عن القبول بالفكرة، إلا أن الصحيفة رأت أن "الأمر لا يعني إجماعًا فلسطينيًا، وربما يعد بداية لمرحلة جديدة من الصراع الداخلي".

واقتبست عن مسؤول المكتب السياسي بحماس، موسى أبو مرزوق، قوله، إن حماس "تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة عقب الحرب"، مشيرة إلى أن "هذا التحول في السياسات ربما يمنع التظاهرات ضد الحركة في غزة، وإدراكها أنها تواجه أزمة في نسب تأييد الغزيين".