دراسة تكشف مصادر غير متوقعة للألياف الصحية

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد أن الألياف الغذائية تلعب دوراً أساسياً في دعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز انتظام حركتها وتحسين وظائفها كما أثبتت الأبحاث الحديثة أن الألياف تساهم في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة التي تنتج أثناء تحلل الألياف داخل الأمعاء قد تساهم في إبطاء التغيرات الخلوية المرتبطة بالسرطان ما يعزز من أهمية الألياف في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

وتوضح خبيرة التغذية بريا تيو المتحدثة باسم الجمعية البريطانية لأخصائيي التغذية أن الكمية الموصى بها من الألياف يومياً تبلغ ثلاثين غراماً في حين أن معظم الأشخاص يستهلكون فقط حوالي عشرين غراماً وتؤكد على أهمية تنويع مصادر الألياف بين القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان للاستفادة الكاملة من فوائدها.

وتساعد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان والفاصوليا والتفاح في خفض الكوليسترول وتنظيم سكر الدم كما تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء التي تدعم جهاز المناعة أما الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات بقشورها فهي تسهم في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

ولتسهيل زيادة تناول الألياف يُنصح باختيار الحبوب الكاملة مثل الخبز والأرز والمعكرونة بدلاً من الأنواع البيضاء وتناول الفواكه والخضراوات والمكسرات مع قشورها كلما أمكن بالإضافة إلى إضافة البقوليات مثل العدس والفاصوليا إلى الوجبات اليومية مع الحرص على شرب كميات كافية من السوائل لدعم صحة الجهاز الهضمي.

وتشير الدراسة إلى عدد من المصادر المفاجئة والغنية بالألياف مثل القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على 2.6 غرام من الألياف القابلة للذوبان ومزيج الفاصوليا الذي يقدّم نصف الكمية اليومية الموصى بها بالإضافة إلى خبز البيغل بزبدة الجوز والموز الذي يوفر حوالي 33 % من الألياف اليومية.

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كما يعد الرمان مصدراً مهماً للألياف حيث يحتوي على 38% من الاحتياج اليومي إلى جانب مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب في حين يوفر اللوز المغلف بالشوكولاتة الداكنة نسبة 13 % من الألياف ويحتوي على معادن ومركبات مضادة للأكسدة.

وتوفر رقائق الخضار حوالي 15% من الألياف اليومية مع فوائد إضافية من النترات والفيتامينات بينما يقدم معجون الطماطم 13 % ويحتوي على الليكوبين المفيد لصحة القلب كما توفر البازلاء المهروسة نسبة 20% من الألياف اليومية إلى جانب المغنيسيوم والبروتين.

وتوصي الدراسة بإدخال الألياف ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم ومن مصادر متنوعة لما لها من فوائد واسعة تشمل دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الأمراض المزمنة وتحسين المناعة العامة.