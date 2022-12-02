بعد تقليصها جراء القصف التركي.. التحالف الدولي يستأنف دورياته في شمال سوريا

استأنف التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الجمعة، دورياته المعتادة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بعد تقليصها إثر الضربات الجوية التركية على المنطقة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري كردي.

وانطلقت دوريتان للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش صباح الجمعة في اتجاهين مختلفين من قاعدة رميلان في شمال شرق البلاد برفقة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وتضمنت كل دورية أربع مدرعات رفعت الأعلام الأمريكية ورافقها سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وجالت إحداها في قرى متاخمة للحدود التركية قرب مدينة المالكية الحدودية، بينما توجهت الثانية شرقا باتجاه الحدود العراقية.