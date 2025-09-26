بقرار من "مايكروسوفت".. ما الخدمات التي حرم منها الجيش الإسرائيلي؟

كشفت مصادر عبرية عن طبيعة الخدمات التي حظرت شركة "مايكروسوفت"؛ عملاق التكنولوجيا الأمريكي؛ وصول وحدة استخباراتية حساسة في الجيش الإسرائيلي إليها.

وذكرت قناة "i24news" العبرية في تقرير لها، أن تلك الخدمات تمثلت في "قدرة وصول الجيش الإسرائيلي إلى تكنولوجيا كانت تُستخدم لتشغيل نظام جمع ومعالجة ومراقبة المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأشارت القناة إلى أن الشركة أعلنت عن القرار من خلال بريد إلكتروني للموظفين، جاء فيه أن "مايكروسوفت" أوقفت وأغلقت مجموعة من الخدمات للوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التخزين السحابي وخدمات الذكاء الاصطناعي.

ورغم قرار "مايكروسوفت" الذي حظرت بموجبه وصول الوحدة (8200) إلى خدماتها التكنولوجية؛ إلا أن مصادر مطلعة على التفاصيل أكدت للقناة العبرية أنه "لا يوجد ضرر عملياتي" جراء القرار.

وكشفت القناة أن "الوحدة 8200 بدأت في الأشهر الأخيرة بنسخ المحتوى احتياطياً على مايكروسوفت، من منطلق إدراكها أنها قد تواجه حظراً من جانب الشركة".

وأوضحت القناة أنه "في الوقت نفسه يقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد مساس بالعمليات، وأن المحتوى الحساس تم نسخه احتياطياً".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أفادت بأن مايكروسوفت أبلغت إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، أن وحدة الاستخبارات (8200) انتهكت شروط الخدمة الخاصة بالشركة من خلال تخزين مجموعة ضخمة من بيانات المراقبة على منصة الحوسبة السحابية التابعة لها "أزور".

وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت، في شهر مايو/أيار الماضي، أنها سمحت تلقائياً للجيش الإسرائيلي باستخدام خدماتها، خلافاً للنظم المتبعة، في هذه الحالة الطارئة للمساعدة في العثور على المختطفين في غزة وإنقاذهم.