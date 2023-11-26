إسرائيل تتلقى قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم في ثالث أيام الهدنة
أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها تلقت قائمة بأسماء 42 أسيرًا فلسطينيًّا سيتمّ إطلاق سراحهم في وقت لاحق من اليوم الأحد ضمن الصفقة مع حماس.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن ذلك يُعطي مصداقية للتقارير التي تُفيد بأنه سيتم إطلاق سراح 14 رهينة إسرائيلية، نظرًا لأن إسرائيل قالت إنها ستُطلق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة.
هذا وحثّ مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسائل الإعلام على تجنّب نشر أسماء المُدرجين في القائمة قبل عودتهم إلى إسرائيل.
وكانت حركة حماس أطلقت السبت سراح 17 محتجزًا، بينهم أربعة تايلانديين و13 إسرائيليًّا، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيًّا، هم: 6 سيدات و33 طفلًا ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين.