بريطانيا.. الأمير ويليام يطالب بوقف سريع لحرب غزة

دعا ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء الحرب في غزة، قائلا إن عدد القتلى في هذا الصراع أكبر من اللازم.

وأدلى ويليام، وريث عرش بريطانيا البالغ من العمر 41 عاما، بهذا التصريح في أثناء زيارته مقار عدد من منظمات الإغاثة العاملة في الشرق الأوسط، وتتخذ من لندن مقرا لها.

وعادةً ما يتجنب أفراد العائلة المالكة الخوض في القضايا السياسية، لكن سبق أن تحدث ويليام علنا في أمور يعتبرها مهمة قبل أن يصبح والده ملكا.

وعبّر ويليام، وفقا لـ"رويترز"، عن "قلقه البالغ إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط.. منذ هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر، قُتلت أعداد أكبر من اللازم".