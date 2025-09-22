غارات إسرائيلية عنيفة تنذر بخروج مستشفيات عن الخدمة في تل الهوا بغزة (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على مدينة غزة تركزت في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة والمناطق المحيطة به.

أخبار ذات علاقة الجيش يحذر ونتنياهو يغامر.. غزة تتحول إلى اختبار بقاء للحكومة

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، باستهداف الجيش الإسرائيلي عددا من الأبراج السكنية والمنازل في الحي المتاخم لمناطق تمركز آليات للقوات الإسرائيلية جنوب المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل أيام، بدء عملية تهدف لإعادة احتلال مدينة غزة، وباشر مهاجمة المدينة من محورين: شمال وجنوب المدينة.

واندلعت النيران في منازل عدد من المواطنين جرّاء القصف الإسرائيلي على حي تل الهوا، فيما يهدد القصف استمرار عمل مستشفى القدس، ومستشفى ميداني أردني يقدمان الخدمات الطبية للفلسطينيين في مدينة غزة.

وباتت الطرق المؤدية للمستشفيين صعبة بسببب عمليات القصف الإسرائيلية والتقدم لآلياته، وكذلك عمليات إطلاق النار المستمرة من قبل الطائرات المسيرة.

وألقى الجيش الإسرائيلي، منشورات تطالب من تبقى من سكان مدينة غزة بمغادرتها باعتبارها "منطقة قتال خطيرة".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 19 فلسطينيًا جراء العمليات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين.

ومن بينهم شخصان قتلا في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما قتلت سيدة بعد إصابتها بطلق ناري داخل خيمتها في منطقة المواصي جنوب القطاع.