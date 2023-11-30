غزة.. أطفال يعملون باعة متجولين من أجل قوت يومهم

ويضيف عبدالعزيز لـ"إرم نيوز": "نعاني ظروفا معيشية كانت سيئة قبل الحرب وازدادت بعدها، وأحاول من خلال بيع القهوة طوال اليوم أن أوفر 15 شيكلا (4 دولارات)، نشتري بها بعض الطعام الذي لا يكفينا".

ويكمل الطفل: "لقد دمرت الحرب كل شيء وفي كل مكان، ما أدى إلى تعطيل الحياة وتوقف الدراسة، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرستي بعدد من القذائف وقتل وجرح بداخلها العديد من النازحين".

من جهته قال الطفل خالد، وهو نازح من شمال غزة وبائع متجول بجوار مستشفى شهداء الأقصى: "أستيقظ كل يوم صباحًا وأخرج إلى السوق لشراء حاجيات صناعة حلوى الكسترد ثم أعود إلى أمي وأختي اللتين يصنعانها على النار لعدم توفر غاز للطهي، وأساعدهما في سكبها داخل أطباق من البلاستيك مغلفة بالنايلون".

ويضيف خالد: "والدي توفي قبل ثلاث سنوات ولا يوجد هناك من يعيلنا، وهذا ما اضطرني إلى النزول إلى الشارع وبيع الكسترد، فأنا لا أحب هذه المهنة ولا أطمح أن تدوم مستقبلًا ولكني مجبر على توفير بضعة شواكل نستطيع من خلالها أن نعيش ولو بالقليل".

ويكمل الطفل ذو العشرة أعوام: "أتمنى أن تنتهي الحرب وأن تطول أيام الهدنة فقد عانينا بما فيه الكفاية ولم يعد بمقدورنا الاحتمال أكثر. نريد أن نعود إلى منازلنا وحارتنا والرجوع إلى مقاعد الدراسة التي لم أكن أحبها ولكنّي أصبحت أحبها".