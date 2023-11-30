غزة.. أطفال يعملون باعة متجولين من أجل قوت يومهم
يعاني أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية وتبعاتها أزمة معيشية مركبة، فاقمت من سوء الأحوال الاقتصادية وظروف الحياة الصعبة التي تهيمن على القطاع وأهله منذ سنوات.
الكثير من المواطنين في غزة نزحوا من أماكن سكناهم وفقدوا منازلهم ومشاريعهم الصغيرة التي كانوا يعتاشون منها لتوفير قوت يومهم، الأمر الذي دعا الأطفال إلى النزول إلى الشوارع والعمل كباعة متجولين في محاولة لمساعدة أسرهم.
الطفل عبدالعزيز ذو التسع سنوات، وهو من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يقول: "تقوم والدتي كل يوم بتجهيز القهوة وأقوم بنفسي بشراء الأكواب المصنوعة من الكرتون والنزول إلى الشارع لبيعها... أحاول أن أذهب إلى أماكن تجمعات المواطنين لبيع أكبر كمية من القهوة".
ويضيف عبدالعزيز لـ"إرم نيوز": "نعاني ظروفا معيشية كانت سيئة قبل الحرب وازدادت بعدها، وأحاول من خلال بيع القهوة طوال اليوم أن أوفر 15 شيكلا (4 دولارات)، نشتري بها بعض الطعام الذي لا يكفينا".
ويكمل الطفل: "لقد دمرت الحرب كل شيء وفي كل مكان، ما أدى إلى تعطيل الحياة وتوقف الدراسة، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرستي بعدد من القذائف وقتل وجرح بداخلها العديد من النازحين".
من جهته قال الطفل خالد، وهو نازح من شمال غزة وبائع متجول بجوار مستشفى شهداء الأقصى: "أستيقظ كل يوم صباحًا وأخرج إلى السوق لشراء حاجيات صناعة حلوى الكسترد ثم أعود إلى أمي وأختي اللتين يصنعانها على النار لعدم توفر غاز للطهي، وأساعدهما في سكبها داخل أطباق من البلاستيك مغلفة بالنايلون".
ويضيف خالد: "والدي توفي قبل ثلاث سنوات ولا يوجد هناك من يعيلنا، وهذا ما اضطرني إلى النزول إلى الشارع وبيع الكسترد، فأنا لا أحب هذه المهنة ولا أطمح أن تدوم مستقبلًا ولكني مجبر على توفير بضعة شواكل نستطيع من خلالها أن نعيش ولو بالقليل".
ويكمل الطفل ذو العشرة أعوام: "أتمنى أن تنتهي الحرب وأن تطول أيام الهدنة فقد عانينا بما فيه الكفاية ولم يعد بمقدورنا الاحتمال أكثر. نريد أن نعود إلى منازلنا وحارتنا والرجوع إلى مقاعد الدراسة التي لم أكن أحبها ولكنّي أصبحت أحبها".
أما محمد ومجد فهما شقيقان من سكان مدينة غزة نزحا إلى مخيم النصيرات جنوب وادي غزة، وقد فقدا والدهما وشقيقهما الأكبر في اليوم السابع للحرب الإسرائيلية جراء قصف إسرائيلي.
يقول مجد لـ"إرم نيوز": "اضطررنا بعد استشهادهما واشتداد القصف إلى النزوح مع باقي العائلة لأحد مراكز الإيواء بمخيم النصيرات في ظروف معيشية غاية في السوء حيث نعيش 9 أفراد داخل خيمة صغيرة والمساعدات الإغاثية التي تقوم بتوزيعها الأونروا بالكاد تكفي ثلاثة أشخاص من العائلة وهذا ما اضطرنا لبيع الحمضيات في السوق لمحاولة المساعدة في مصروف العائلة".
ويضيف محمد: "نستيقظ في الصباح الباكر للذهاب إلى التاجر لشراء بعض الحمضيات ونضطر في كل مرة إلى الجدال مع التاجر لتخفيض السعر دون جدوى، ثم نأتي إلى السوق ونقوم ببيعها للمواطنين وكسب نقود قليلة جدًا ولكنها تساعد ولو بالقليل في تأمين بعض الطعام للأسرة".