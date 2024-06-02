ردًا على بايدن.. بن غفير يهدد بـ"حل الحكومة" وغالانت يرفض حكم حماس

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مجددًا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"حل الحكومة" إذا واصل الدفع باتجاه إبرام صفقة مع حماس، في حين رفض وزير الدفاع يوآف غالانت استمرار الحركة في حكم غزة.

وتزامن تهديد بن غفير مع تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة "إيه بي سي نيوز"، بأن واشنطن تتوقع أن توافق إسرائيل عى مقترح للرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا وافقت حركة حماس عليه.

وكان بايدن قد طرح مقترحًا من ثلاث مراحل لإنهاء الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.