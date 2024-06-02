ردًا على بايدن.. بن غفير يهدد بـ"حل الحكومة" وغالانت يرفض حكم حماس
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مجددًا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"حل الحكومة" إذا واصل الدفع باتجاه إبرام صفقة مع حماس، في حين رفض وزير الدفاع يوآف غالانت استمرار الحركة في حكم غزة.
وتزامن تهديد بن غفير مع تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة "إيه بي سي نيوز"، بأن واشنطن تتوقع أن توافق إسرائيل عى مقترح للرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا وافقت حركة حماس عليه.
وكان بايدن قد طرح مقترحًا من ثلاث مراحل لإنهاء الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وانتقد بن غفير، في مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، اليوم الأحد، الخطة الأمريكية، ووصف صفقة تبادل الأسرى المطروحة بأنها "غير مسؤولة، وتعني التخلي عن تدمير حماس".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم غزة، في أية مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإنهم يدرسون بدائل للحركة الفلسطينية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن غالانت قوله، في بيان: "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة بديل لحماس في حكم غزة".
وتابع: "لن نقبل حكم حماس في غزة في أية مرحلة من عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".