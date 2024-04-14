إسرائيل تكشف أسماء الدول التي شاركت في صد الهجوم الإيراني

كشفت إسرائيل الأحد، أسماء الدول التي شاركت معها في صد الهجوم الذي شنته إيران الليلة الماضية، واستخدمت فيه الطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية حقت انجازا تاريخيا في مواجهة أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة تواجهه أي دولة.

وقالت الصحيفة أن الأمريكيون اعترضوا 70 طائرة مسيرة أطلقت من إيران، وشاركت أيضًا في عمليات الاعتراض الطائرات المقاتلة البريطانية التي وصلت من قبرص، وصد الأمريكيون والبريطانيون معًا عمليات الاطلاق التي انطلقت من طهران، ومن مناطق في العراق وسوريا، كما أعلنت الأردن مشاركتها في تلك العملية، علاوة على ذلك شاركت فرنسا في صد الهجوم لكن لا يوجد أي تأكيد من الجيش الإسرائيلي بأن الفرنسيين شاركوا في هذه العملية.

كما اعترضت مقاتلات القوات الجوية الإسرائيلية باقي الطائرات المسيرة، من خارج حدود البلاد، وبحسب الصحيفة فإن الإنجاز الكبير هو نجاح الطائرات المقاتلة في اعتراض هذا العدد الكبير من الطائرات المسيرة، إذ تم اعتراض مسيرة من طراز "شاهد 238"، وهي انتحارية وتعد نموذجا مطورا من مسيرة "شاهد 136"، التي تستخدمها روسيا بشكل شبه يومي في هجماتها ضد أوكرانيا، وهي أسرع وبمقدورها حمل نحو 50 كيلوجرامًا من المتفجرات.

وأضافت الصحيفة إن التحدي الأكبر كان اعتراض صواريخ كروز - وفي هذه الحالة أيضًا، تم تدميرها جميعًا خارج حدود البلاد، وهذه صواريخ ليس لها بصمة رادارية، ولكن على الرغم من ذلك، تمكنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من تحديد موقعها وتدميرها، وتم اعتراض الصواريخ الباليستية بوساطة صاروخ "حيتس ٢"، وصاروخ "حيتس٣"، وبوساطة نظام "مقلاع داوود".