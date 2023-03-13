لجنة تحمّل الأمم المتحدة وجهات أخرى مسؤولية تأخر المساعدات للسوريين بعد الزلزال

يأتي هذا وسط انتقادات متزايدة تتعرض لها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بدورها في أعقاب حدوث الزلزال الذي وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل نحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان، إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضاً إخفاقاً بالجملة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة له".