تكليف أفريقي للرئيس الأوغندي بترتيب لقاء بين البرهان وحميدتي

أعلن "مجلس السلم والأمن الأفريقي" عن تشكيل لجنة رفيعة برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قائدي الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقالت مصادر سياسية سودانية، لـ"إرم نيوز"، إنه من المتوقع أن ينعقد اللقاء بين البرهان وحميدتي، خلال الأيام المقبلة، في مدينة عنتبي الأوغندية، مشيرة أن المجتمعين الدولي والإقليمي رفعا درجة الاستجابة لكارثة الحرب السودانية.

وعقد المجلس الأفريقي، يوم الجمعة، اجتماعه رقم (1218) على مستوى رؤساء الدول، بحث خلاله الوضع في السودان جراء الحرب المندلعة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.