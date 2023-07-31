تحذير من كارثة وبائية في السودان جراء تكدس الجثث وانقطاع الكهرباء

قالت نقابة أطباء السودان إن انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الطبية في البلاد؛ نتيجة للمواجهات القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سيتسبب في كارثة وبائية، ولا سيما بعد تكدس الجثث في المشارح.

وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن استمرار انقطاع تيار الكهرباء عن المنشآت الطبية نتيجة الحرب سيتسبب في كارثة وبائية، خصوصًا أنه لا يوجد أي كوادر طبية في مشارح العاصمة الخرطوم.

وأشارت النقابة إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف جثة منتشرة في طرقات العاصمة الخرطوم، تحللت بشكل جزئي على تلك الطرقات، حيثُ أنها لم تدفن أو تدخل المشارح.