تحذير من كارثة وبائية في السودان جراء تكدس الجثث وانقطاع الكهرباء
قالت نقابة أطباء السودان إن انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الطبية في البلاد؛ نتيجة للمواجهات القائمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سيتسبب في كارثة وبائية، ولا سيما بعد تكدس الجثث في المشارح.
وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الأحد، أن استمرار انقطاع تيار الكهرباء عن المنشآت الطبية نتيجة الحرب سيتسبب في كارثة وبائية، خصوصًا أنه لا يوجد أي كوادر طبية في مشارح العاصمة الخرطوم.
وأشارت النقابة إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف جثة منتشرة في طرقات العاصمة الخرطوم، تحللت بشكل جزئي على تلك الطرقات، حيثُ أنها لم تدفن أو تدخل المشارح.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام سودانية عن وجود الآلاف من الجثث في الشوارع، التي تحللت في الهواء، ما قد يسبب أمراضا ووباء خطيرا في البلاد.
ومنذُ اندلاع الصراع، في الـ15 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل نحو 3 آلاف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص من الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية سحب وفدها المفاوض من جدة، في وقت دعا فيه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى تغيير قيادة الجيش السوداني؛ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.