العالم العربي

توغل إسرائيلي من قاعدة المهدمة باتجاه ريف القنيطرة جنوبي سوريا

آليات إسرائيلية متوغلة في الأراضي السورية
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 10:18 م

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأحد، بأن قوة عسكرية إسرائيلية انطلقت من قاعدة "المهدمة" المستحدثة في القنيطرة باتجاه ريف المحافظة جنوبي سوريا.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين و3 ناقلات جند، وتوغلت باتجاه قرية "العجرف" في ريف القنيطرة الأوسط، مروراً بكل من قريتي "رسم الرواضي" و"الصمدانية الشرقية".

وأوضح "المرصد السوري" أن الجنود الإسرائيليين نفذوا عمليات تفتيش لعدد من المنازل في المناطق التي يمر بها الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد توغل رتل عسكري إسرائيلي آخر مؤلف من عدة سيارات دفع رباعي ومدرعات، على الطريق الواصل بين قريتي "بريقة" و"بئر عجم" في ريف القنيطرة الأوسط، وفق المرصد.

