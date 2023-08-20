رئيس الحكم المحلي في إسرائيل يعلن عن إضراب تضامني مع البلديات العربية
أعلن رئيس مركز الحكم المحلي للبلديات اليهودية، حاييم بيبيس، اليوم الأحد، عن إضراب تضامني من جانب السلطات المحلية في جميع أنحاء إسرائيل لمدة ساعتين، الإثنين؛ تضامنًا مع السلطات المحلية العربية.
تأتي تلك الخطوة التضامنية على خلفية رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال إلى السلطات العربية، بحسب ما أوردته قناة "i24news" الإسرائيلية.
وحذر بيبيس خلال مؤتمر صحفي من أنه "إذا وصلنا إلى الأول من أيلول ولم يتم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية، سندرس حينها خطوات جديدة".
ونبه إلى أن "احتجاجات مركز الحكم المحلي قد تصل إلى إضراب المعلمين فوق الابتدائيين مطلع العام الدراسي المقبل".
وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش أعلن قبل أسبوعين عن "وقف المخصصات المالية الإضافية للبلديات العربية التي تم إقرارها في الحكومة السابقة"، موضحا أن "هذه المخصصات ستحول إلى جهات حكومية أخرى".
بدورها، عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية الفلسطينية، اجتماعا استثنائيا في خيمة الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس.
واتخذت اللجنة عدة قرارات، من بينها إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية، الإثنين، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية في صباح اليوم نفسه، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.