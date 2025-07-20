المرصد السوري ينشر مقطعاً يُقال إنه لبشار الأسد في موسكو

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو، وهو يسير وسط حراسة محدودة. ويُسمع في خلفية الفيديو صوت المصور وهو يتساءل: "هو أو مش هو؟".

ونشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المقطع عبر منصاته، مرفقاً بتعليق: "يُقال إنه بشار الأسد الفار من العدالة"، دون تأكيد هوية الشخص الظاهر في الفيديو أو تاريخ تصويره.

ويأتي انتشار هذا المقطع في سياق تداول واسع لمواد ساخرة ومُعدّلة تتناول مصير الأسد بعد انهيار نظامه. ففي آذار/مارس الماضي، انتشر إعلان ساخر لماركة شوكولاتة تظهر فيه شخصية الأسد، بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تستعد للهروب من سوريا باتجاه موسكو، في محاكاة لما قيل إنه "سيناريو فرار".

وسبق أن نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2024، بيان منسوب إلى الرئاسة السورية السابقة، يروي تفاصيل ما وُصف بأنه "فرار" الأسد بعد دخول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق.

وبحسب البيان، فقد غادر الأسد العاصمة فجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، إلى مدينة اللاذقية، قبل أن ينتقل إلى قاعدة حميميم الروسية، التي انسحبت منها القوات لاحقاً مع انهيار خطوط القتال.

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وأشار البيان المنسوب إلى الأسد إلى أنه "مع سقوط الدولة وفقدان القدرة على تقديم أي شيء، يصبح المنصب بلا معنى".

ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من موسكو بشأن مكان وجود الرئيس السوري السابق، كما لم يتم التحقق من صحة الفيديو المتداول من مصادر مستقلة حتى الآن.