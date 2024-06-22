استبدال المساعدات بالسلع التجارية يفاقم معاناة نازحي غزة

يكتوي النازحون في قطاع غزة بنار الغلاء التي طالت السلع التجارية والغذائية والخضراوات، إثر استبدال السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية بالسلع التجارية، ما فاقم من معاناتهم والأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

ومنذ الاجتياح البري لجنوب القطاع، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري، تعمل إسرائيل بين الحين والآخر على إدخال شاحنات سلع البضائع للقطاع التجاري، والتي تصل للنازحين بأسعار أعلى بكثير من أسعارها العادية، في حين يتعذر إدخال شاحنات المساعدات التي تتكدس على الجانب المصري من المعبر.

هذا الأمر جعل القطاع يعيش حالة من الغلاء الفاحش بأسعار السلع والبضائع التجارية، أدت لعدم مقدرة النازحين الذين يعانون من عدم توفر الأموال وفرص العمل، على شراء أي من تلك الحاجيات، إضافة لافتقارهم للمساعدات الغذائية التي يعتمد نحو 80% منهم عليها.

أسعار فلكية

وقال النازح الفلسطيني خالد أبو مشايخ، إن "استبدال إسرائيل شاحنات المساعدات بالسلع التجارية فاقم أزمات سكان القطاع وتحديداً فئة النازحين"، مشيراً إلى أنه لا يحصل لعائلته إلا على الحد الأدنى من الطعام يوميًّا.

وأوضح أبو مشايخ، لـ"إرم نيوز"، أنه "يجوب الأسواق بحثاً عن أي بضاعة يمكن شرائها بسعر معقول؛ إلا أنه لا يجد إلا بضائع بأسعار فلكية"، لافتاً إلى أنه يضطر لشراء كميات قليلة جدًّا من الطعام في ظل عدم توفر المساعدات الغذائية.

وأضاف: "من اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح لم أحصل إلا على كميات قليلة جدًّا من المساعدات الغذائية التي لا تكفي لأسرتي المكونة من 7 أفراد، ما اضطرني للبحث عن بدائل غذائية"، مبيناً أنه يوفر احتياجات أسرته بشق الأنفس.

وأشار أبو مشايخ، إلى أن "هناك استغلالا من قبل التجار والمستوردين للحرب على غزة من أجل رفع الأسعار والتي تفوق قدرة النازحين، كما أن السياسة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي لكارثة كبيرة للنازحين"، حسب قوله.

وتابع: "نطالب الجهات المختصة في غزة بوضع حد لارتفاع الأسعار، والعمل على توفير كل ما يلزم للنازحين"، مشدداً على أن استمرار الحال على ما هو عليه سيكون سبباً في تفشي المجاعة بين النازحين، وفق تعبيره.