الدفاع المدني بغزة: نستخدم عربات يجرها حيوان لإنقاذ ضحايانا
أكد مدير الإمداد في جهاز الدفاع المدني بغزة، محمد المغير، أن "قطاع غزة يفتقر للمناطق الآمنة التي يدَّعي الجيش الإسرائيلي وجودها"، مشيرًا إلى أن القصف يطال كل زاوية ومربع في جميع مدن القطاع.
وقال المغير، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي يتعمَّد قصف المباني السكينة وتدمير البنى التحتية، وهذا الأمر أدى إلى تشريد مئات الآلاف من السكان ونزوحهم لأكثر من مرة خلال الحرب".
وأضاف: "إلى جانب ذلك يتعمَّد الجيش الإسرائيلي استهداف طواقم الدفاع المدني ومنعها من ممارسة عملها الإنساني"، لافتًا إلى أن الطواقم لديها صعوبة في الوصول إلى الضحايا والأماكن المستهدفة بفعل القصف الإسرائيلي.
وأوضح المغير، أن "معوقات كبيرة جدًّا تواجه منقذي الدفاع المدني، خاصة في غزة وشمالها"، مشيرًا إلى أنه تم استهداف سيارات الدفاع المدني بشكل مباشر، كما إن إسرائيل ترفض إدخال معدات الصيانة الخاصة بها.
وتابع: "في غزة وشمالها مركز دفاع مدني واحد من أصل خمسة ما زال قيد العمل وباقي المراكز خرجت عن الخدمة، واليوم نعتمد على عربات الكارو والوسائل البدائية في الوصول إلى أماكن القصف وإنقاذ الضحايا".
واستكمل: "شمال القطاع خارج الخدمة في الوقت الحالي، والأمر ذاته سيكون في غزة خلال أيام، وربما نكون أمام سيناريو توقف العمل في خانيونس في حال استمر القصف الإسرائيلي والتقدم البري نحو قلب المدينة".
وحسب المغير، فإن "طواقم الدفاع المدني لا تستطيع أيضًا الوصول لجميع المناطق بقطاع غزة، كما إن آلاف المحاصرين لا يمكن إنقاذهم بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي للمنقِذين"، محذرًا من خطورة ذلك على ارتفاع عدد الضحايا.
واستطرد: "نحن بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن نتوقف كليًّا عن العمل، ويجب توفير الوقود اللازم من أجل تحركنا، وضمان الحماية لنا وفق القوانين والأعراف الدولية".