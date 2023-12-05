الدفاع المدني بغزة: نستخدم عربات يجرها حيوان لإنقاذ ضحايانا

وأضاف: "إلى جانب ذلك يتعمَّد الجيش الإسرائيلي استهداف طواقم الدفاع المدني ومنعها من ممارسة عملها الإنساني"، لافتًا إلى أن الطواقم لديها صعوبة في الوصول إلى الضحايا والأماكن المستهدفة بفعل القصف الإسرائيلي.

وأوضح المغير، أن "معوقات كبيرة جدًّا تواجه منقذي الدفاع المدني، خاصة في غزة وشمالها"، مشيرًا إلى أنه تم استهداف سيارات الدفاع المدني بشكل مباشر، كما إن إسرائيل ترفض إدخال معدات الصيانة الخاصة بها.

وتابع: "في غزة وشمالها مركز دفاع مدني واحد من أصل خمسة ما زال قيد العمل وباقي المراكز خرجت عن الخدمة، واليوم نعتمد على عربات الكارو والوسائل البدائية في الوصول إلى أماكن القصف وإنقاذ الضحايا".

واستكمل: "شمال القطاع خارج الخدمة في الوقت الحالي، والأمر ذاته سيكون في غزة خلال أيام، وربما نكون أمام سيناريو توقف العمل في خانيونس في حال استمر القصف الإسرائيلي والتقدم البري نحو قلب المدينة".