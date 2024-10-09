"لن يكون مقبولاً".. واشنطن ترفض تحول لبنان إلى غزة ثانية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، من أنه سيكون من غير المقبول أن يتطور التوغل العسكري الإسرائيلي في جنوبي لبنان إلى وضع مماثل لحربها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين، في إفادة دورية عندما سئل عن تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، "لا يمكننا وما ينبغي لنا أن نرى الوضع في لبنان يتحول إلى شبيه للوضع في غزة. هذا بالطبع لن يكون مقبولًا".

وأضاف "أوضح تمامًا أنه ينبغي ألا يكون هناك أي نوع من العمل العسكري في لبنان يشبه ما يحدث في غزة ويخلف نتيجة تشبه غزة"، بحسب وكالة "رويترز".

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وقال نتنياهو الثلاثاء في كلمة مصورة موجهة إلى الشعب اللبناني، إن جماعة حزب الله أصبحت أضعف مما كانت عليه منذ سنوات عديدة، وحثّ اللبنانيين على "استعادة بلدهم".

وقال نتنياهو "لا تسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بتدمير مستقبلكم أكثر مما فعلوا بالفعل. لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة تؤدي إلى دمار ومعاناة مثلما نرى في غزة. ليس بالضرورة أن تؤول الأمور إلى ذلك".

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في قتل ما يقارب 42000 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

كما أدى إلى نزوح نحو 2.3 مليون شخص، وتسبب في أزمة إنسانية وانتشار الجوع، وانهيار الرعاية الصحية والبنية التحتية الأساسية.