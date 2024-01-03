وكالة: سكان ضاحية بيروت الجنوبية فوجئوا بوجود مكتب لحماس

انتشر عناصر من الجيش اللبناني ومسعفون، اليوم الأربعاء، في شارع مكتظ بالضاحية الجنوبية لبيروت، أمام مبنى متضرر استهدفته الضربة المنسوبة إلى إسرائيل، والتي أودت بحياة قيادي في حماس، وفاجأت السكان الذين لم يعلموا بوجود مكتب للحركة الفلسطينية.

وقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع ستة أشخاص آخرين، بينهم قياديان في جناحها العسكري، بالضربة التي يرجح أنها من طائرة مسيّرة، وأدت إلى تدمير طابقين بالكامل من المبنى المتواضع.

وتعد الضاحية الجنوبية معقلًا لميليشيا حزب الله، الحليفة لطهران.

وصباح اليوم الأربعاء، كان الجيش اللبناني يفرض طوقًا أمنيًا في منطقة الانفجار، بينما سجّل تواجد كثيف لعناصر من ميليشيا حزب الله بزيهم الأسود.

وقال مسؤول من حزب الله في المكان، رفض الكشف عن اسمه، إن "ثلاث ضربات من مسيّرات إسرائيلية استهدفت المبنى"، مؤكدًا سقوط سبعة قتلى.

وفي أرض خلاء قبالة المبنى، حيث سيارة متفحمة وسيارات أخرى تضررت بشكل كبير، كان مسعفون من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للحزب يجمعون الحطام ويبحثون عن أشلاء بشرية.