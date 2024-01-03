وكالة: سكان ضاحية بيروت الجنوبية فوجئوا بوجود مكتب لحماس
انتشر عناصر من الجيش اللبناني ومسعفون، اليوم الأربعاء، في شارع مكتظ بالضاحية الجنوبية لبيروت، أمام مبنى متضرر استهدفته الضربة المنسوبة إلى إسرائيل، والتي أودت بحياة قيادي في حماس، وفاجأت السكان الذين لم يعلموا بوجود مكتب للحركة الفلسطينية.
وقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، مع ستة أشخاص آخرين، بينهم قياديان في جناحها العسكري، بالضربة التي يرجح أنها من طائرة مسيّرة، وأدت إلى تدمير طابقين بالكامل من المبنى المتواضع.
وتعد الضاحية الجنوبية معقلًا لميليشيا حزب الله، الحليفة لطهران.
وصباح اليوم الأربعاء، كان الجيش اللبناني يفرض طوقًا أمنيًا في منطقة الانفجار، بينما سجّل تواجد كثيف لعناصر من ميليشيا حزب الله بزيهم الأسود.
وقال مسؤول من حزب الله في المكان، رفض الكشف عن اسمه، إن "ثلاث ضربات من مسيّرات إسرائيلية استهدفت المبنى"، مؤكدًا سقوط سبعة قتلى.
وفي أرض خلاء قبالة المبنى، حيث سيارة متفحمة وسيارات أخرى تضررت بشكل كبير، كان مسعفون من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للحزب يجمعون الحطام ويبحثون عن أشلاء بشرية.
وقال موظف في متجر حلويات مجاور، يدعى أحمد (40 عامًا)، والذي رفض إعطاء اسمه الكامل: "سمعت ثلاثة انفجارات، اعتقدت في بادئ الأمر أنه رعد".
وأضاف: "لم يكن أحد يعلم بوجود مكتب لحماس هنا".
وتحيط بالمبنى متاجر ومبانٍ سكنية وعيادات.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، كان المكتب يستضيف لدى وقوع الضربة اجتماعًا لتنظيمات فلسطينية.
وفي جادة هادي نصر الله، المسماة تيمنًا بنجل أمين عام حزب الله حسن نصرالله، الذي قتل في معارك مع الجيش الإسرائيلي عام 1997 إبان احتلال الدولة العبرية مناطق في جنوب لبنان، عمل تجار على رفع حطام الزجاج المتناثر.
"حرب إبادة"
من جهته، قال الإعلامي محمد برجي (46 عامًا): "كنت عند طبيب الأسنان على بعد أمتار"، منددًا بعملية "اغتيال في وسط منطقة سكنية".
وذكر أنه في الضاحية الجنوبية "هناك مجمعات تم استهدافها خلال حرب تموز/يوليو عام 2006" مع إسرائيل"، مضيفًا أن "الضاحية الجنوبية هي نبض المقاومة".
وأشار إلى أن الضاحية "تعرضت آنذاك لحرب إبادة مثلما يحصل في غزة الآن".
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، أسفر عن مقتل 165 شخصًا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 120 عنصرًا من الحزب.
وقال قائد شرطة اتحاد بلديات الضاحية، النقيب علي فران: "نحن لسنا ساحة حرب هنا، ساحة الحرب هي على الحدود".
وأضاف: "نحن اختبرنا إسرائيل في عام 2006 حين دمرت الضاحية الجنوبية"، قائلًا: "الآن ننتظر منها الأسوأ، لأنها معتادة على هذه الأمور.. ما نراه في غزة قد نراه في لبنان، في الضاحية".
وكان العاروري، الذي ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 1991 و1992، التقى نصر الله في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويقطن العاروري في الضاحية الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، حوالي 800 ألف نسمة، وفق فران.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يعقد أسامة حمدان، أحد أبرز مسؤولي الحركة الفلسطينية، مؤتمرات صحفية شبه يومية في قاعة على أطراف الضاحية.
ويقيم عدة قياديين من حماس في المنفى، واستقروا في لبنان بحماية من حزب الله.
كما أقام في الضاحية الجنوبية معارضون بحرينيون، أو ممثلون لميليشيا الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران.
وإثر الضربة، اعتبر حزب الله "جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته"، مشددًا على أنها "لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب".
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قصف إسرائيل مكتب حماس "توريطًا" للبنان في الحرب، وطلب من وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
ويتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عند السادسة مساء اليوم الأربعاء (16,00 ت غ) في مناسبة معدة سلفًا إحياءً للذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية في بغداد، ويرجح أن يتناول ضربة مكتب حماس، أمس الثلاثاء.
ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي مباشرة على مقتل العاروري، لكنه أكد أنه "يستعد لكل السيناريوهات".