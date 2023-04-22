حميدتي: أعتذر للشعب السوداني لأننا أُجبرنا على القتال

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إنه يأسف للشعب السوداني على ما آلت إليه الأوضاع جراء الحرب المشتعلة منذ أيام بين قواته والجيش السوداني، مشيرا إلى أنه "أُجبر على القتال".

جاء ذلك في مقابلة هاتفية مع قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، قال فيها إنه ما يزال موجودا في العاصمة الخرطوم مع قواته.

وفي استمرار للهجوم على قائد الجيش، قال حميدتي إن "البرهان خطط منذ أول يوم لعودة الحركة الإسلامية، وهو ليس بيديه شيء، والأفضل الجلوس مع كرتي أو أسامة عبد الله"، في إشارة لشخصيات محسوبة على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف أن "البرهان لم يستمع لنصائحي، وأنا مع التحول الديمقراطي، وحذرته سابقا من طريقة إدارته لشؤون البلاد"، متابعا: "نحن من أفشل انقلاب البرهان.. وقوات فاغنر ليس لها أي علاقة بالصراع الحالي في السودان".

وقال حميدتي: "البرهان يجلس داخل خندق ولا يدري ماذا يحدث، وقوات الجيش هاجمت قواتنا في شرق النيل رغم الهدنة".