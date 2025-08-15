تونس.. القبض على القاضي المعارض مراد المسعودي

قال محام تونسي إن رجال أمن بزي مدني ألقوا القبض، اليوم الجمعة، على القاضي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.

وذكر المحامي سمير بن عمر لـ"رويترز": "لا نعرف إلى حد الآن مكانه".

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على مراد المسعودي بتهمة "افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024" قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.

وأكد بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يعلمون التهمة الموجهة له ولا مكان احتجازه، مشيرا إلى أن المسعودي لا يزال قاضيا يتمتع بحصانة بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع مجموعة من القضاة في وقت سابق.

وبحسب موقع موزاييك التونسي فإن الجهات القضائية التونسية تولت اليوم "إيداع قاض معفى السجن، تنفيذا لمنشور تفتيش صادر في حقه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس".

وبحسب الموقع، "يتعلق منشور التفتيش الصادر في حق القاضي المعفى والمترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي بحكم استئنافي قضى بسجنه مدة ثمانية أشهر من أجل جمع تزكيات للانتخابات بطرق غير قانونية".