تشاد تنفي مساندة "الدعم السريع" ضد الجيش السوداني

نفت السلطات التشادية الانحياز لأي طرف في الصراع الدائر بالسودان، وأكدت أنها تحترم الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولن تكون بمثابة قاعدة خلفية لقوات الدعم السريع.

ونشر موقع الوحدة إنفو التشادي، الإثنين، تقريرا جاء فيه أن سلطات تشاد تنفي بشدة الاتهامات التي أطلقها المجلس السيادي في السودان (بقيادة عبدالفتاح البرهان)، بشأن تحول نجامينا إلى حديقة خلفية لقوات الدعم السريع.

ونقل الموقع عن مصدر رسمي، طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "تشاد أظهرت دائمًا التسامح وضبط النفس تجاه السودان، واليوم تتهمها سلطات عبدالفتاح البرهان بأنها أصبحت قاعدة خلفية للقوات المنافسة التي يقودها حميتي".

وأضاف المصدر: "على الرغم من التدخلات المتعددة في الشؤون الداخلية لها، فإن السلطات التشادية عملت دائما على صون العلاقات القائمة بين البلدين منذ قرون".

وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاعها في 15 أبريل الماضي بنزوح آلاف السودانيين نحو تشاد هربا من القتال المتصاعد.