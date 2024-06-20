رئيس قبرص: تهديدات "نصر الله" ليست لطيفة ولسنا متورطين في الحرب

وقال خريستودوليدس، للصحفيين، "لقد قرأت التصريحات التي تم الإدلاء بها، وما يجب أن أرد عليه هو أن جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في صراعات الحرب، وليست جزءًا من المشكلة، بل هي جزء من الحل".

وأردف أن "دورنا في هذا، كما ظهر، على سبيل المثال، من خلال الممر الإنساني، معترف به ليس فقط من قبل العالم العربي ولكن من قبل المجتمع الدولي ككل".

وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال هناك قناة اتصال مع ميليشيا "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية، قال خريستودوليدس: "بالطبع، هناك قناة اتصال مع كل من حكومتي لبنان وإيران، وهناك قناة اتصال عبر الوسائل الدبلوماسية".

وبشأن ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء تصريحات نصر الله، قال: "التصريحات ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع ما يُحاول تقديم صورة بأن قبرص متورطة في العمليات الحربية بأي حال من الأحوال".

وعما إذا كان سيتواصل مع القادة الأجانب بشأن تصريحات حسن نصر الله، أوضح: "بالتأكيد عبر الوسائل الدبلوماسية. لكن، أكرر، ما تفعله جمهورية قبرص هو علني وليس خفيا".

يذكر أن الأمين العام لميليشيا حزب الله هدد، في خطابه التلفزيوني، قبرص قائلا إن "حزب الله" قد يعتبرها "جزءًا من العدوان" إذا فتحت مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل في حرب مستقبلية محتملة مع لبنان، وأشار إلى أن قبرص وإسرائيل تجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ 2014، وأجريت آخر مناورة في مايو/ أيار 2023 في قبرص.