غزة.. المصابون يواجهون الموت البطيء بعد اكتظاظ المستشفيات (صور)

تعاني المستشفيات التي لازالت قيد العمل في قطاع غزة، من اكتظاظ الجرحى والمصابين جراء الحرب، خاصة مع الاستهداف الإسرائيلي للمرافق الصحية؛ الأمر الذي يزيد من المخاوف على حياة المرضى.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية الرسمية، فإن "الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت لخروج 33 مستشفى و64 مركزاً صحياً عن الخدمة، كما أن 160 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف تعرضت للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأدت الحرب إلى "مقتل 498 من أفراد الطواقم الطبية، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي 310 من الكوادر الطبية، كما أن أكثر من 85 ألفاً من الفلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الحرب"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.

وأكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة في غزة، محمد الحاج، أن "المشافي في قطاع غزة تعاني اكتظاظا شديدا بالمصابين والمرضى، خاصة وأن 90% منها متوقفة عن تقديم الخدمة بسبب الحرب".