صحيفة: العراق يوافق على عقد شراء طائرات مقاتلة من باكستان
كشفت صحيفة " The Print " الهندية، أن العراق وافق على عقد صفقة مع باكستان، لشراء 12 مقاتلة من طراز "JF-17 Block-III"، بقيمة 664 مليون دولار
وحسب الناطق الرسمي باسم قائد القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول "تعد هذه الصفقة واحدة من مجموعة صفقات شراء لأسلحة متطورة من دول متعددة".
وفي حال إتمام الصفقة، ستكون العراق الدولة الخامسة التي تشتري JF-17 بعد ميانمار ونيجيريا وماليزيا وأذربيجان.
يتم تصنيع الطائرة المقاتلة من قبل مجمع صناعة الطيران الباكستاني، حيث يتم تصنيع حوالي 58 % من الأجزاء، في حين يتم تصنيع 42 % الباقية من الصين.
والطائرة مزودة برادار "AESA" الصيني، وشاشة عرض عريضة، ونظام بحث وتتبع للأهداف بالأشعة تحت الحمراء، وأنظمة تحذير من الصواريخ.
والمقاتلة قادرة على إطلاق صواريخ جو - جو طويلة المدى صينية مختلفة؛ مثل PL-12 و PL-15. وتعتبر JF-17 Block-III النسخة المطورة لهذه المقاتلة والتي تدور حولها الصفقة.
وتتميز الطائرة بمحرك نفاث روسي RD-93MA، وهو نسخة معدلة من المحرك النفاث MiG-29's RD-33 الذي تصنعه الهند منذ أكثر من عشر سنوات.
المصدر: صحيفة "ذا برينت"