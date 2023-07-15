صحيفة: العراق يوافق على عقد شراء طائرات مقاتلة من باكستان

كشفت صحيفة " The Print " الهندية، أن العراق وافق على عقد صفقة مع باكستان، لشراء 12 مقاتلة من طراز "JF-17 Block-III"، بقيمة 664 مليون دولار

وحسب الناطق الرسمي باسم قائد القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول "تعد هذه الصفقة واحدة من مجموعة صفقات شراء لأسلحة متطورة من دول متعددة".

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون العراق الدولة الخامسة التي تشتري JF-17 بعد ميانمار ونيجيريا وماليزيا وأذربيجان.