سوريا تغلق "سفارة الحوثيين" في دمشق

أغلقت السلطات السورية السفارة اليمنية الخاضعة لإدارة مليشيات الحوثيين، في إجراء جديد يضرب التمثيل الخارجي للحوثيين، المقتصر على دمشق وطهران.

وقال سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي، وهو ممثل الحكومة الشرعية، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن السلطات السورية طلبت من "منتحلي الصفة الدبلوماسية، ممثلي مليشيات الحوثي، إخلاء السفارة في دمشق".

وذكر الأصبحي أن ذلك يأتي "تحقيقًا للتواصل مع دمشق، ولقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في بلادنا د. أحمد عوض بن مبارك ونظيره السوري".