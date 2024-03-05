الخارجية الأمريكية: الوضع في غزة أصبح "لا يطاق"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن واشنطن تعمل على إدخال المساعدات إلى غزة عبر أكبر عدد ممكن من القنوات للتخفيف من "الكارثة الإنسانية" هناك.

ووصف ميلر الوضع في قطاع غزة بأنه "لا يطاق"، في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.

وأضاف ميلر أن واشنطن متفائلة بأن طريقاً بحرياً جديداً لتوصيل المساعدات إلى غزة يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن هذا الطريق "لا يزال في مرحلة التطوير".

وبالإضافة إلى الشاحنات التي تنقل المساعدات عبر معبرين حدوديين في جنوب غزة، تعاون الجيش الأمريكي مع عدد من الدول الحليفة خلال الأيام القليلة الماضية في إسقاط طرود مساعدات على غزة جواً، وسط تحذيرات من أن معظم السكان على شفا المجاعة.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "الوضع ببساطة لا يطاق، ولهذا السبب تركز الولايات المتحدة على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات".

وتؤكد واشنطن على أن الإنزال الجوي والطرق البحرية مكملان لعمليات التسليم البرية، كما طلبت من إسرائيل فتح معبر حدودي في شمال غزة لإيصال المساعدات.

وأضاف ميلر: "هذه الجهود ليست ولا يمكن أن تكون بديلا للمساعدات الكبيرة التي توزعها الأمم المتحدة على شمال غزة. سنواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتسهيل زيادة المساعدات إلى الشمال".

وقال إن واشنطن "غير راضية على الإطلاق" عن جهود إسرائيل.

وقال ميلر إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل الضغط من أجل وقف مؤقت للقتال مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم المسلحون في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، للسماح بتحسين الوضع الإنساني".