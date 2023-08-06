"الدعم السريع" تحكم حصارها لقوات الجيش السوداني في معسكر الشجرة

أكدت قوات "الدعم السريع" في السودان أنها أحكمت حصارها لقوات الجيش السوداني في محيط معسكر المدرعات بالشجرة، وأفشلت محاولتها لفك الحصار.

وقالت قوات "الدعم" في بيان لها عبر منصة "إكس" إن عناصرها استطاعوا "تدمير 5 دبابات و 4 مدرعات و 5 مركبات عسكرية وأسر العشرات من قوات الفلول والانقلابيين".

وأضاف البيان أن عناصر "الدعم السريع" ضاعفوا من "حصار ميليشيا البرهان وكتائب المؤتمر الوطني المتطرفة التي تتخذ من معسكرات المدرعات بالشجرة مركزاً لها".

ونشرت القوات مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من المعارك وبعض الجنود يحتفلون بانتصارهم، حسب ما ذكر البعض، إضافة إلى شهادات حية عن سير المعارك.