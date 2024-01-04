90 يومًا على الحرب.. عدّاد الضحايا لا يتوقف والمأساة الإنسانية تتفاقم

يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم التسعين على التوالي حربه على قطاع غزة، والتي بدأها عقب هجوم نفذته حركة حماس على بلدات ومواقع إسرائيلية، في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، مما أدى لخسائر فادحة بين الجانبين.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الحرب على غزة حصيلة ثقيلة، حيث أدت لمقتل وإصابة الآلاف من الضحايا، علاوة على تدمير عدد كبير من المنازل والمربعات السكنية والبنى التحتية، وتهجير معظم سكان القطاع.

إحصاءات فلسطينية

وتسببت الحرب الإسرائيلية بمقتل 22.313 فلسطينيًا من سكان القطاع ممن وصلوا للمستشفيات، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة، و326 من الطواقم الطبية، و42 من الدفاع المدني، و106 من الصحفيين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبحسب بيانات الإعلام الحكومي، فإن 7 آلاف من سكان غزة ما زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب 57.296 فلسطينيًا بجراح متفاوتة، كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 99 من الكوادر الطبية و10 من الصحفيين.

وأدت الحرب لنزوح مليون و900 ألف فلسطيني من مساكنهم بمختلف مناطق القطاع، حيث يتواجد معظمهم في مدينتي رفح ودير البلح، وهو الأمر الذي زاد من التكدس السكاني في المدينتين، وأدى لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.