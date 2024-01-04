90 يومًا على الحرب.. عدّاد الضحايا لا يتوقف والمأساة الإنسانية تتفاقم
يواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم التسعين على التوالي حربه على قطاع غزة، والتي بدأها عقب هجوم نفذته حركة حماس على بلدات ومواقع إسرائيلية، في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، مما أدى لخسائر فادحة بين الجانبين.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الحرب على غزة حصيلة ثقيلة، حيث أدت لمقتل وإصابة الآلاف من الضحايا، علاوة على تدمير عدد كبير من المنازل والمربعات السكنية والبنى التحتية، وتهجير معظم سكان القطاع.
إحصاءات فلسطينية
وتسببت الحرب الإسرائيلية بمقتل 22.313 فلسطينيًا من سكان القطاع ممن وصلوا للمستشفيات، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة، و326 من الطواقم الطبية، و42 من الدفاع المدني، و106 من الصحفيين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وبحسب بيانات الإعلام الحكومي، فإن 7 آلاف من سكان غزة ما زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب 57.296 فلسطينيًا بجراح متفاوتة، كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 99 من الكوادر الطبية و10 من الصحفيين.
وأدت الحرب لنزوح مليون و900 ألف فلسطيني من مساكنهم بمختلف مناطق القطاع، حيث يتواجد معظمهم في مدينتي رفح ودير البلح، وهو الأمر الذي زاد من التكدس السكاني في المدينتين، وأدى لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.
وسجلت وزارة الصحة في غزة إصابة 355 ألفًا بالأمراض المعدية، وتسببت الحرب بتدمير 130 مقرًا حكوميًا و93 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و292 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و122 مسجدًا بشكل كلي، و218 مسجدًا بشكل جزئي، و3 كنائس.
ووفق الإحصاءات الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي دمَّر 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وألقى 65 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، بما يقدّر بنحو 45 ألف صاروخ وقذيفة.
استهداف المراكز الصحية
وتسببت الحرب بإخراج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي 150 مؤسسة صحية ودمرها بشكل جزئي، ودمّر 104 سيارات إسعاف بشكل كامل، إلى جانب تدمير 200 موقع أثري وتراثي في عدد من مناطق غزة، وفق الإعلام الحكومي.
وبحسب الإحصاءات، فإن الجيش الإسرائيلي عبر عملياته المختلفة في قطاع غزة ارتكب نحو 1863 مجزرة بمختلف مناطق القطاع، والتي تركزت معظمها في مدينة غزة وشمالها، وأدت إلى دمار كبير في تلك المناطق.
وفق الإحصاءات الدولية، فإن الحرب أدت إلى مقتل 142 من العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأن أكثر من 85% من السكان أُجبروا على النزوح بشكل متكرر بحثًا عن مكان آمن.
وتبين الإحصاءات، أن "أونروا لديها 155 منشأة في المحافظات الخمس في القطاع لإيواء النازحين، وأنها تقدم لنحو 160 ألف نازح في غزة وشمالها الخدمات الإنسانية داخل مراكز الإيواء، و400 ألف آخرين متواجدين بالقرب منها".
أسلحة محرمة دوليًا
ويتهم الفلسطينيون، إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة دوليًا في حربها على القطاع، وأن بعضًا منها يستخدم لأول مرة ضد السكان، محذرين من كوارث صحية وبيئية خطيرة على سكان غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.
ومن هذه الأسلحة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي، القنابل الخارقة للحصون من نوع BLU-113، وBLU-109، و(SDBS)، والقنابل الأمريكية من نوع GBU-28، وصواريخ من نوع "هالبر"، والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية.
وأكد أنه تم رصد استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل "الفوسفور الأبيض" المحرم دوليًا والقنابل الغبية أو غير الموجهة، إضافة إلى قنابل "جدام – JDAM" الذكية، لافتًا إلى أن ذلك بهدف القتل الجماعي للسكان في ثوانٍ معدودة.
وبين أن "تلك القنابل استخدمت في أحياء: الرمال، وجباليا، والشجاعية، والبريج، وأدت لإحداث ضرر دائم للضحايا مثل التشوهات أو الإعاقات الدائمة والبتر"، مؤكدًا أن هذا واضح بين الضحايا والمصابين في جميع المستشفيات.
خسائر إسرائيلية
ولا توجد إحصائية محدثة من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن عدد الصواريخ التي أُطلقت من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية منذ بداية الحرب، كما لم يحدد الجيش طبيعة أضرارها، ولم يكشف عدد الآليات التي دُمّرت بسبب المواجهات العسكرية مع مسلحي "حماس" داخل القطاع.
ووفق الإحصاءات الإسرائيلية، فإن هجوم حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، أدى لمقتل نحو 1200 إسرائيلي، فيما قُتل بذات الهجوم 311 من جنود الجيش الإسرائيلي، وأُسر نحو 230 من الجنود والمدنيين والأجانب.
وعلى الرغم من هذه الأرقام؛ إلا أن "حماس" أكدت خلال الأيام الأولى احتجازها نحو 250 من الرهائن والجنود الإسرائيليين، وطالبت بصفقة شاملة في إطار "الكل مقابل الكل"، بمعنى الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين.
وتؤكد تقارير عبرية، أن "الحرب تسببت بإصابة 12455 إسرائيليًا، فيما لا يزال 129 آخرون محتجزين لدى حماس والفصائل في غزة، فيما أدت المعارك في القطاع لمقتل 172 جنديًا إسرائيليًا، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ أكتوبر إلى 506 قتلى.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن 29 من قتلى الجيش الإسرائيلي سقطوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية في غزة، فيما أكدت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية مقتل 15 جنديًا في القطاع دون العثور على جثثهم.
وأشارت قناة "كان" العبرية، إلى أن "18 جنديًا من جنود الجيش الإسرائيلي قُتلوا بنيران صديقة، وقُتل اثنان نتيجة إطلاق الرصاص دون توضيح تفاصيل الحادثة، و9 جنود إسرائيليين بحوادث ذخيرة أو أسلحة أو دهس".
وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "قتل نحو 8 آلاف مقاتل فلسطيني من غزة في إطار الحرب التي يخوضها ضد حماس"، مبينًا أن الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة، والعمليات القتالية، واستجواب الأسرى، وفق وكالة "رويترز".
هدنة الأيام السبعة
ولم يحصل الفلسطينيون، خلال التسعين يومًا من الحرب إلا على 7 أيام من الهدوء، وذلك في إطار "هدنة إنسانية" تمت بوساطة إقليمية ودولية بين حماس وإسرائيل، تم خلالها تبادل محتجزين وأسرى من بين الجانبين.
وخلال الأيام السبعة، أفرجت إسرائيل عن 240 امرأة وطفلًا فلسطينيًا من سجونها، في حين سلّمت "حماس" الصليب الأحمر 77 محتجزًا ورهينة إسرائيليًا، إضافة لعدد من الرهائن الأجانب، فيما لم ينجح الوسطاء في تمديد الهدنة.
وسحبت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، عددًا من ألوياتها العسكرية داخل غزة، وأعادت تموضع قواتها البرية في عدد من الأحياء السكنية في المدينة، علاوة على تنفيذها اجتياح بري لمخيمات النصيرات، والمغازي، والبريج، وسط القطاع، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الحرب.
وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "قرار الجيش الإسرائيلي سحب عدد من ألويته القتالية من غزة، جاء وفقًَا لتقييم الوضع ومراعاة للاعتبارات الاقتصادية"، مبينة أن تلك الأولية ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.