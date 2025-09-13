تتبعه "ترتيبات أمنية".. اتفاق على خروج "الردع" من مطار معيتيقة في ليبيا

أفادت مصادر سياسية في ليبيا، فجر اليوم السبت، بالتوصل إلى اتفاق أمني يقضي بإخراج قوات "جهاز الردع" من مطار معيتيقة الدولي وتسليمه إلى حماية المطار.

وذكرت المصادر أن قوة حماية مطار معيتيقة بإمرة رمزي القمودي ستتسلم المطار على أن تتولى بعد ذلك عملية التأمين بعد انسحاب قوات "الردع"، تزامناً مع انسحاب كافة القوات العسكرية، التي دخلت طرابلس، إلى مقراتها.

وذكرت مصادر في المجلس الرئاسي الليبي أن الاتفاق برعاية دولية وإشراف من رئيس المجلس محمد المنفي، لافتة إلى أنه سيتبع الاتفاق ترتيبات أمنية فورية في العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر، تقضي الترتيبات الأمنية ببدء انسحاب جميع الميليشيات العسكرية من العاصمة طرابلس وإنهاء المظاهر المسلحة، إلى جانب تسليم سجن معيتيقة إلى وزارة العدل والشرطة القضائية خلال الأيام المقبلة.

حسب الانباء الواردة .. اللي قاله #حكيم_صيني ، طلع صحيح ... !! انسحاب #الردع من #مطار_معيتيقة ... وتغيير رئاسة #سجن_القضائية .. وتسليم المطلوبين الى مكتب النائب العام .. و #تركيا هي الوسيط .. Posted by Faraj Farkash on Friday, September 12, 2025

وكتب المحلل السياسي فرج فركاش، عبر حسابه في "فيسبوك" معلقاً:" حسب الأنباء الواردة.. اللي قاله حكيم صيني، طلع صحيح".

وأضاف فركاش: "انسحاب الردع من مطار معيتيقة.. وتسليم المطلوبين إلى مكتب النائب العام.. وتركيا هي الوسيط".