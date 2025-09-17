الإمارات تنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ 119 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة

نفذت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رحلة إخلاء جديدة ضمت 119 مريضاً ومصاباً برفقة ذويهم من قطاع غزة، عن طريق مطار رامون في إسرائيل ومعبر كرم أبوسالم، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 2904 مرضى ومرافقين أجلتهم دولة الإمارات ووفرت لهم الرعاية العلاجية منذ بدء هذه الأزمة الإنسانية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، تأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة ضمن توجيهات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، "بتقديم العلاج لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمراراً للجهود الإماراتية الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، والحد من التداعيات السلبية في مثل هذه الأوضاع الصعبة".

أخبار ذات علاقة الإمارات تدعو إلى احترام سيادة الدول لردع إسرائيل وإحلال السلام

وأضافت الوكالة أنه في هذا الصدد، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد الشامسي، "مواصلة دولة الإمارات استجابتها الإنسانية العاجلة من خلال نقل المصابين والجرحى من المدنيين في قطاع غزة، واستمراراً للجهود الإماراتية التاريخية المتواصلة والثابتة نحو دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف الطارئة والأوقات الحرجة، في إطار مساعيها الدولية الرائدة نحو تحقيق سرعة التعافي المبكر والتخفيف عن المتأثرين من الأزمات والصراعات ودعم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم".

وأشار إلى "التنسيق بين دولة الإمارات مع المنظمات الأممية، لا سيما منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، لضمان نقل الحالات الحرجة بشكل فوري لتلقي العلاج المناسب في مختلف مستشفيات الدولة، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية المتكاملة كافة في مدينة الإمارات الإنسانية لكل الحالات مع أهاليهم، الأمر الذي يتيح سرعة التخفيف من هذه الأزمة الكارثية، لا سيما لدى المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".

أخبار ذات علاقة الإمارات تطلق سفينة حمدان الإنسانية لدعم قطاع غزة

وأكد "توفير دولة الإمارات خدمات الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة كافة في المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش بمصر، وفي المستشفى الميداني المتمركز جنوب قطاع غزة".

وأشارت "وام" إلى أن "دولة الإمارات وضمن خطط الاستجابة العاجلة، تواصل جهودها الإنسانية الرائدة ومساعيها الحثيثة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للحد من التداعيات الكارثية للأزمة الراهنة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تواجه المدنيين في قطاع غزة".