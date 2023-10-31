"الأخبار المضللة".. حرب موازية بين حماس وإسرائيل

مع عودة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى مركز الاهتمام مرة أخرى، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يصل نشر المعلومات والصور إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب تقرير نشره موقع The Economic Times، فإن هذا الارتفاع الكبير في المحتوى أدى أيضًا إلى انتشار طوفان من الأخبار المزيفة المحيطة بالصراع. فمنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، في 7 تشرين الأول، اجتاحت موجة من المعلومات المضللة منصات التواصل الاجتماعي على أنها روايات حقيقية لما يحدث على أرض الواقع.

ومن الأمثلة البارزة التي أوردها الموقع على ذلك، الانتشار السريع لصور من شاشة إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة، تمت مشاركتها على نطاق واسع كما لو كانت تصويرًا حقيقيًا للعنف ضد القوات الإسرائيلية، بعد ساعات فقط من هجوم حماس المفاجئ، وهو ما ساهم بشكل إضافي في تفاقم الفوضى في سياق معقد بالفعل.