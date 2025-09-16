"غزة تحت النار".. تطورات العملية البرية الإسرائيلية (لحظة بلحظة)

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرئيسية من العملية البرية الواسعة للسيطرة على مدينة غزة، تحت اسم المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون".

وتاليا التغطية الحية لأبرز التطورات الميدانية:

الرئاسة الفلسطينية: العدوان على مدينة غزة تصعيد خطير يعمق حجم الكارثة

وزيرة خارجية السويد: الهجوم على غزة يبرز أهمية الضغط على إسرائيل والمضي في تجميد الجزء التجاري من الشراكة معها

الخارجية الأردنية: ندين بأشد العبارات توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة وتكثيف القصف الجوي والاعتداءات على القطاع

ظهور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على حدود غزة مع بدء عملية اجتياح المدينة

مراسل "إرم نيوز": غارات إسرائيلية تستهدف منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

مصادر طبية لـ"إرم نيوز": ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات على غزة منذ فجر اليوم إلى 82 قتيلا.

الإغاثة الطبية في غزة: الوضع الصحي في المدينة صعب جدًا ولا يمكننا التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات.

مراسل "إرم نيوز": غارات إسرائيلية تستهدف أبراج الأشغال غرب مدينة غزة.

القناة 12 العبرية: الدبابات الإسرائيلية بدأت التقدم تجاه مدينة غزة.

صورة خاصة من مدينة غزة لحركة النزوح