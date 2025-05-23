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180 يومًا.. روبيو يصدر إعفاء من العقوبات على سوريا

180 يومًا.. روبيو يصدر إعفاء من العقوبات على سوريا
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 9:38 م

أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وفق ما نقلته وكالة "رويترز عن مسؤول في الوزارة الأمريكية.

وقال روبيو، إن إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق. 

وأضاف: "ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقًا".

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا فوريًا بتخفيف العقوبات على سوريا.

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وأضافت على موقعها الرسمي "أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 25 لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، فورًا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي".

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وكشفت وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترحوا منح سوريا إعفاء لمدة ستة أشهر لمجموعة من العقوبات المرهقة، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الشركات كخطوة أولى في تعهد ترامب بإنهاء نصف قرن من العقوبات.

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