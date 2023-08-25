الدبيبة يعلن القبض على قيادي في داعش متورط بهجمات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ليل الخميس، القبض على قيادي في تنظيم داعش متورط في "التخطيط وقيادة عمليات إرهابية" دامية في العاصمة طرابلس العام 2018.

وقال الدبيبة في خطاب متلفز "أعلن تمكُّن أجهزتنا الأمنية والضبطية عصر الثلاثاء، من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء العام 2018".

وقُبض على المتطرف في عملية مشتركة بين قوّة الردع وكتيبة رحبة الدروع - تاجوراء (الضاحية الشرقية لطرابلس)، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي الذي لم يذكر مزيدًا من التفاصيل حول هويته أو جنسيته.

وأضاف الدبيبة "أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متوازٍ مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا".

وتابع "هذه الجرائم الشنيعة راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين"

وفي 2 أيار/مايو 2018 قتل 14 شخصًا في هجوم انتحاري استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 10 أيلول/سبتمبر 2018 أسفر هجوم انتحاري شنه التنظيم المتطرف على مقر الشركة الوطنية للنفط الليبية في وسط العاصمة عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين.

وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2018 قتل ثلاثة أشخاص، بينهم دبلوماسي ليبي، في هجوم استهدف وزارة الخارجية وتبناه التنظيم.

ومستفيدًا من تفكك الأجهزة الأمنية في البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي العام 2011، أقام تنظيم داعش الذي نفذ الكثير من الهجمات الدامية في كل أنحاء البلاد، معاقل له في درنة (شرق) وسرت (شمال وسط)، قبل أن يُطرد منها.