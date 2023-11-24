تقرير: مفاوضات رهائن حماس تكشف عن عملية دبلوماسية "معقدة"

ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المفاوضات السرية الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن كشفت عن عملية دبلوماسية "معقدة"، تمثلت بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسؤولين رفيعين من مختلف وكالات الاستخبارات، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي عمل وسيطًا مع الحركة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة التحول في هذه المفاوضات حدثت عندما تدخل الرئيس الأمريكي بالاتصال بأمير قطر، مؤكدًا ضرورة اغتنام الفرصة المتاحة لإطلاق سراح الرهائن.

كما لفتت الصحيفة إلى عودة يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، إلى الظهور بالمفاوضات بعد وقف السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مستشفى الشفاء، الذي زعمت إسرائيل أنه يستخدم من قبل حماس كمركز قيادة.