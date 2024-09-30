أول تصريح أمريكي عن نوع "السلاح" المستخدم في اغتيال نصر الله

كشف عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تفاصيل ما قال إنها قنبلة قتلت أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصر الله بها، وهو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم.

وبيَّن مارك كيلي، رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القنبلة كانت موجهة أمريكية الصنع.

وأضاف كيلي خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، أن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلو غرام).

وتابع كيلي: "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ونواصل توفير هذه الأسلحة، تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل، واستخدمت لتصفية نصر الله، هي قنبلة من طراز مارك 84".

وتُحول ذخائر الهجوم المباشر المشترك القنابل العادية غير الموجهة إلى أسلحة موجهة، باستخدام أجنحة ونظام توجيه يعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس).

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وأدى القصف الإسرائيلي المكثف، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى مقتل عدد من كبار قادة ميليشيا "حزب الله"، بمن فيهم الأمين العام للتنظيم حسن نصر الله، إلى جانب مقتل مسؤولين إيرانيين تواجدوا في لبنان.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة الهجوم، وتقول إنها تريد أن تجعل مناطقها الشمالية آمنة مرة أخرى للسكان الذين أجبروا على الفرار بسبب هجمات ميليشيا "حزب الله" الصاروخية.