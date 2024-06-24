"الدعم السريع" تسيطر على "جبل موية" وسط السودان (فيديو)
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، سيطرتها على منطقة "جبل موية" الاستراتيجية بولاية سنار وسط السودان، بعد معارك عسكرية عنيفة مع الجيش السوداني.
واندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبل موية، تسببت بخسائر فادحة في صفوف قوات البرهان وحلفائها من الميليشيات برئاسة مالك عقار.
وقالت قوات الدعم السريع على منصة "إكس" إن "مقاتليها حرروا منطقة جبل موية الاستراتيجية واستولوا على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر".
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر جنودها وهم داخل منطقة جبل موية الواقعة بين مدينتي سنار وربك، كما أظهرت الفيديوهات بعض جنود الجيش السوداني الذين وقعوا أسرى بيد قوات الدعم السريع.
كذلك وثقت الفيديوهات سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة قائد محور سنار عبدالرحمن البيشي، على 37 سيارة عسكرية من قوات الجيش السوداني.