"الدعم السريع" تسيطر على "جبل موية" وسط السودان (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، سيطرتها على منطقة "جبل موية" الاستراتيجية بولاية سنار وسط السودان، بعد معارك عسكرية عنيفة مع الجيش السوداني.

واندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبل موية، تسببت بخسائر فادحة في صفوف قوات البرهان وحلفائها من الميليشيات برئاسة مالك عقار.

وقالت قوات الدعم السريع على منصة "إكس" إن "مقاتليها حرروا منطقة جبل موية الاستراتيجية واستولوا على كميات كبيرة من المركبات والأسلحة والذخائر".