أهالي الرهائن الإسرائيليين يلجؤون إلى إصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائهم

في خطوة تعبر عن استياء الإسرائيليين تجاه تعامل حكومتهم مع ملف المحتجزين لدى حركة حماس، أقدم عدد من أهالي المحتجزين على استصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائهم بهدف طلب مساعدة دول أخرى في العمل على إطلاق سراحهم.

هيئة البث الإسرائيلية، التي أعلنت عن هذه الخطوة اليوم الأربعاء، قالت إن بعض العائلات أنجزت هذه الخطوة، وإن هناك عائلات أخرى تسير في الاتجاه ذاته، مشيرة إلى أن عددًا من المحتجزين في قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 240 شخصًا، يحملون جوازات سفر أجنبية من 30 دولة.