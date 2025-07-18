إسرائيل تعلن تقديم مساعدات بقيمة ربع مليون دولار لدروز السويداء

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إصدار تعليمات بنقل مساعدات إلى الدروز في السويداء السورية، تبلغ قيمتها ربع مليون دولار، بحسب "القناة 12 العبرية".

وأمر ساعر بنقل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الدروز في السويداء، وأشار إلى أن "حزمة المساعدات، البالغة قيمتها نحو 250 ألف دولار، تشمل طرودًا غذائية، ومعدات طبية، وحقائب إسعافات أولية، وأدوية".

وأشارت القناة، إلى أن إسرائيل رصدت، صباح الجمعة، تجمعات على جانبي السياج مع سوريا، إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من السيطرة على الوضع بسرعة، وتفريق التجمع.

ومنذ بدء الاشتباكات في السويداء، شهد السياج الحدودي عمليات عبور من قبل الدروز.

وأضافت أنه "منذ الليلة الماضية، وعلى مدار اليوم، لم تُسجل أي حالة اختراق للسياج الحدودي على أي من الجانبين".

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وبحسب القناة، "تشير التقديرات الحالية إلى عدم وجود أي دروز إسرائيليين في سوريا، وعدم وجود أي دروز سوريين في إسرائيل، وذلك رغم تشكيك المتابعين في هذه التقديرات بوصفها غير واقعية، ولا تزال عمليات البحث جارية في الناحيتين".