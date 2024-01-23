ضربات جوية جديدة تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن (فيديو)
شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية فجر اليوم غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن.
وقالت مصادر محلية في صنعاء إن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في عدة مناطق في المحافظة.
وأضافت المصادر إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي العسكرية الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.
كما استهدفت الضربات الجوية، مواقع لميليشيا الحوثي في محافظات البيضاء وحجة وتعز.
من جهتها نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤولين أمريكيين قولهما إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.
فيما قالت وسائل إعلام موالية لميليشيا الحوثي، إن "هجمات أمريكية وبريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى".