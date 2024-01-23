ضربات جوية جديدة تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن (فيديو)

من جهتها نقلت وكالة رويترز على لسان مسؤولين أمريكيين قولهما إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات في اليمن على أهداف تابعة للحوثيين.

فيما قالت وسائل إعلام موالية لميليشيا الحوثي، إن "هجمات أمريكية وبريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الأخرى".