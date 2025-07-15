حزب الله يعتبر الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان "تصعيدا كبيرا"
logo
العالم العربي

مع تأجج الوضع.. عشرات الإسرائيليين يعبرون الحدود إلى داخل سوريا

مع تأجج الوضع.. عشرات الإسرائيليين يعبرون الحدود إلى داخل سوريا
المنطقة العازلة في مرتفعات الجولانالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 3:33 م

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن العشرات من الإسرائيليين عبروا الحدود إلى داخل الأرضي السورية.

وأكد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس" إن العشرات من المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن المدنيين من الدروز الإسرائيليين عبروا إلى قرية الخضر الدرزية لمساندة ودعم أهالي مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

أخبار ذات علاقة

حرب الروايات تتأجج.. من يقود الفوضى في السويداء؟

وأضاف أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في هذه الأثناء على إعادتهم بأمان إلى إسرائيل.

وتخضع قرية مجدل شمس وهي أكبر قرى الجولان، ذات الغالبية الدرزية، في الجنوب السوري لسيطرة إسرائيلية.

ويأتي ذلك مع تصاعد الأحداث والاشتباكات العنيفة في السويداء السورية، تزامنا مع غارات إسرائيلية شهدتها المدينة.

 

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC