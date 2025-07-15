مع تأجج الوضع.. عشرات الإسرائيليين يعبرون الحدود إلى داخل سوريا

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن العشرات من الإسرائيليين عبروا الحدود إلى داخل الأرضي السورية.

وأكد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس" إن العشرات من المدنيين الإسرائيليين عبروا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن المدنيين من الدروز الإسرائيليين عبروا إلى قرية الخضر الدرزية لمساندة ودعم أهالي مدينة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

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وأضاف أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في هذه الأثناء على إعادتهم بأمان إلى إسرائيل.

وتخضع قرية مجدل شمس وهي أكبر قرى الجولان، ذات الغالبية الدرزية، في الجنوب السوري لسيطرة إسرائيلية.

ويأتي ذلك مع تصاعد الأحداث والاشتباكات العنيفة في السويداء السورية، تزامنا مع غارات إسرائيلية شهدتها المدينة.