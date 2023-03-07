قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

قالت وسائل إعلام سورية حكومية فجر اليوم، إن قصفا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي.

ونقلت على لسان مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي نفذته المقاتلات الإسرائيلية واعترضت عددا من الصواريخ.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار و خروجه من الخدمة.