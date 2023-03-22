محتجون يحاولون اقتحام السراي الحكومي وسط بيروت

حاول محتجون لبنانيون اليوم الأربعاء، اقتحام السراي الحكومي وسط بيروت، احتجاجا على الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد.

وخرج المئات في مظاهرة وسط بيروت، طالبوا فيها بإيجاد حلول اقتصادية وسياسية ناجعة، في ظل ما تشهده البلاد من فراغ سياسي ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد وسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وحاول المحتجون اقتحام السراي في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما حاول رجال الأمن منع المتظاهرين الاقتراب من المبنى الذي يشهد تحصينا أمنيا مكثفا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أوقع عدة إصابات.