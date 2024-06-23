تزامناً مع زيارة غالانت لواشنطن.. نتنياهو يكشف مصير الأسلحة الأمريكية
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبًا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.
وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحكومته: "منذ نحو 4 أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحد ذاته لم يتغير".
وأضاف أنه "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".
وبحسب نتنياهو، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطًا على نظرائهم الأمريكيين "على أعلى مستويات.. وعلى جميع المستويات"؛ من أجل تسريع تسليم الأسلحة.
والأسبوع الماضي، أثار نتنياهو حفيظة واشنطن بعدما خرج بمقطع فيديو اتهمها فيه "بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".
وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا علم لديهم بما كان يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت توجه إلى واشنطن؛ لإجراء محادثات "حاسمة" بشأن الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وتصاعد التوتر مع ميليشيا حزب الله في لبنان.
ونقلت "فرانس برس" عن غالانت قوله، في بيان صادر عن مكتبه، إنه "سيبحث التطورات في غزة ولبنان"، متعهدًا: "نحن مستعدون لأي إجراء قد يكون مطلوبًا في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى".
وأكد غالانت: "روابطنا مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.. اجتماعاتنا مع المسؤولين الأمريكيين حاسمة بالنسبة لهذه الحرب".