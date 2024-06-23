تزامناً مع زيارة غالانت لواشنطن.. نتنياهو يكشف مصير الأسلحة الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريبًا، وسط توترات متصاعدة بين الحليفين.

وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحكومته: "منذ نحو 4 أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.. تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحد ذاته لم يتغير".

وأضاف أنه "في ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".

وبحسب نتنياهو، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين مارسوا ضغوطًا على نظرائهم الأمريكيين "على أعلى مستويات.. وعلى جميع المستويات"؛ من أجل تسريع تسليم الأسلحة.