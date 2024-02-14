الأمم المتحدة تخشى وقوع "مجزرة" في رفح

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الثلاثاء، من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة"، داعيا إسرائيل إلى عدم "الاستمرار في تجاهل" نداءات المجتمع الدولي.

وقال غريفيث في بيان: "أكثر من نصف سكان غزة - أكثر من مليون نسمة بكثير - يتكدسون في رفح ويرون الموت مقبلا عليهم. بالكاد يجدون طعاما، ولا يتلقون عمليا أية عناية طبية، ولا مكان ينامون فيه، ولا مكان آمنا على الإطلاق"، لافتا إلى "هجوم إسرائيلي لا يقاس على صعيد الكثافة والوحشية والحجم".